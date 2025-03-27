МИД Азербайджана потребовал от Армении точные карты минных полей

Армения должна представить Азербайджану точные карты расположения минных полей. Об этом заявили в МИД АР. Ранее оказалось, что их точность ровняется 25%.

Армения обязана выполнить свои обязательства в области международных прав человека и предоставить точную информацию о минах, заложенных на территории Азербайджана в период оккупации, заявили в МИД АР.

При этом совет по правам человека ООН сделал важный шаг в направлении признания прав жертв мин, отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"Азербайджан, выступая соавтором, приветствует принятие резолюции «Влияние противопехотных мин на полное осуществление всех прав человека» на 58-й сессии Совета по правам человека ООН"

- МИД Азербайджана

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что точность минных карт, предоставленных Арменией, составляет всего 25%, и подчеркнул, что большинство подрывов на них случилось в местах, не обозначенных Ереваном в качестве опасных.

Представитель ведомства назвал такой подход Армении очередным шагом назад в направлении укреплению мира на Южном Кавказе.