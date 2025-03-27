Вестник Кавказа

США оценили доходы от введенных пошлин

США оценили доходы от введенных пошлин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минфине США рассказали, сколько страна получит от введенных Трампом пошлин. Согласно прогнозам ведомства, ежегодные доходы дойду до $600 млрд и станут значимой частью экономики.

Доходы Соединенных Штатов Америки от таможенных пошлин, введенных президентом страны Дональдом Трампом, могут достигнуть $300-600 млрд в год, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он передал, что новые пошлины – значимая часть доходов США.

Также министр прокомментировал утверждения о том, что Штаты движутся в направлении дефолта. С его слов, они недостоверны.

"Людям не стоит говорить, что ситуация в США вышла из-под контроля, что США движутся в сторону дефолта. Это не так"

- Скотт Бессент

При этом его беспокоит размер долга США и то, что администрация Дональда Трампа не успеет вовремя сократить государственных расходы.

Напомним, что Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин 2 апреля. Они коснулись товаров из 185 стран и территорий. Также с 3 апреля начали действовать 25% пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая ограничения коснутся ввозимых автозапчастей, произведенных не в Штатах.

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