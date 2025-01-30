Вестник Кавказа

Прощеное воскресенье 2025: что за день, как просить прощения и чего нельзя делать?

Екатерина Винник
Боголюбский монастырь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня православные верующие в России и по всему миру будут отмечают Прощеное воскресенье -  день, предшествующий Пасхальному посту. Что такое Прощеное воскресенье, как оно связано с Масленицей и православной церковью и зачем нужно всех прощать - рассказываем  в этом материале.

Когда Прощеное воскресенье?

Прощеное воскресенье всегда отмечается за 50 дней до Пасхи (с учетом обоих этих дней), вот почему его дата меняется каждый год. В 2025 году прощаем и просим прощения 2 марта, а Пасху встречаем 20 апреля. По церковному календарю, то есть юлианскому, разница с гражданским у которого две недели, Прощеное воскресенье 17 февраля. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Прощеное воскресенье?

Это день, когда принято просить прощения, притом у всех, вне зависимости от возраста, пола и положения. Хотя Прощеное воскресение - последний день Масленицы, праздник, в первую очередь, имеет отношение к церковной традиции, притом исключительно православной. У католиков Прощеного дня нет, а воскресенье за 50 дней до Пасхи считается первым днём трёхдневного карнавала, предшествующего Великому посту. 

Как появилось Прощеное воскресенье?

История Прощеного воскресенья началась не с языческих обрядов славян, а с церковного чина (порядка произношения молитв) прощения, который стал частью богослужения в воскресенье перед постом. Появился этот чин примерно в XVI-XVII вв., благодаря житию (жизнеописанию) святой V века, Марии Египетской. В этом труде VI указано, что монахи одного из палестинских монастырей на окраине древнего города Кесарии, отправляясь поститься в пустыню на 40 дней, просили благословения и прощения.  

Получается, что название ”Прощеное воскресенье” пошло от чина прощения, который около 300 лет назад стал чрезвычайно популярен как среди знатных сословий, так и среди простого народа. Русские цари, в частности, в этот день испрашивали прощения у Патриарха, главы церкви, а также у родных, близких, бояр и даже прислуги. 

Боголюбский монастырь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что говорят в Прощеное воскресенье?

В церквях и храмах в ходе чина прощения, который, кстати, совершается только раз в год, прихожанине в ответ на просьбу священника о прощении отвечают:

Бог простит тебя, отче святый. Прости и нас, грешных, и благослови.

Очевидно, от этой фразы появилась распространенная ”Бог простит, и я прощаю”, которой мы обычно отвечаем на слова о прощении. 

По большому счету, неважно, какие именно слова произносить, озвучивая просьбу о прощении, главное, чтобы она была искренней. Если искренне не получается, то лучше промолчать. 

Если у вас попросили прощения, то можно ответить ”прощаю”, при этом важно действительно простить человека, ведь в этом, по большому счету, и заключается суть христианства - в прощении и отпущении, которое дарует радость и легкость жизни. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье?

С точки зрения церковных правил, любое воскресенье - день, который должен быть посвящен Господу. В связи с этим, в Прощеное воскресенье лучше воздержаться от: 

  • тяжелой работы, в том числе в саду и по дому; уборку стоит перенести на другой день
  • суеты и тревожности
  • ссор и выяснения отношений
  • злых мыслей и гнева 
  • зависти и злословия. 
Успенский собор во Владимире
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно делать в Прощеное воскресенье?

Прощеное воскресенье - традиционно семейный праздник. В этот день близкие и родные нередко собираются вместе, чтобы попрощаться с Масленицей, попросить друг у друга прощения, а также помянуть тех, кого уже рядом нет. В Прощеное воскресенье: 

  • можно работать, если это ваш рабочий день 
  • можно и даже нужно ходить в церковь, чтобы принять участие в службе и духовно подготовиться к началу Великого поста 
  • можно есть все, кроме мяса, если вы соблюдаете частично постную сырную седмицу
  • можно помогать тем, кто нуждается. 

Традиции и обычаи Прощеного воскресенья 

Как и в течение масленичной недели, в Прощеное воскресенье устраиваются ярмарки, гуляния, игры и другие мероприятия с блинами, конкурсами, и, конечно же, сожжением чучела. Традиция сжигать чучело языческая: так наши предки прощались с зимой и приветствовали начало нового сельскохозяйственного цикла, надеясь на хороший урожай. В народной традиции все увеселительные мероприятия завершались к началу вечерней службы в храмах (обычно к 17:00). 

Что касается примет на Прощеное воскресенье, то, как таковых, их на этот день нет. 

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