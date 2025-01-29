Президенты Азербайджана и Узбекистана поговорили по телефону

Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиеевым. Президенты двух стран затронули важность ускорения проектов в различных сферах.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев поговорил по телефону со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, пишет пресс-служба главы государства.
Руководители двух стран в ходе беседы затронули актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. Они также отметили важность ускорения реализации проектов.
Помимо этого, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев обменялись мнениями о будущих встречах на высшем уровне.
Кроме того, президенты государств обсудили вопросы, связанные с региональным сотрудничеством, в том числе в рамках ОТГ и ОЭС.