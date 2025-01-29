Вестник Кавказа

Президенты Азербайджана и Узбекистана поговорили по телефону

Президенты Азербайджана и Узбекистана поговорили по телефону
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиеевым. Президенты двух стран затронули важность ускорения проектов в различных сферах.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поговорил по телефону со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, пишет пресс-служба главы государства.

Руководители двух стран в ходе беседы затронули актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. Они также отметили важность ускорения реализации проектов.

Помимо этого, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев обменялись мнениями о будущих встречах на высшем уровне.

Кроме того, президенты государств обсудили вопросы, связанные с региональным сотрудничеством, в том числе в рамках ОТГ и ОЭС.

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