Израиль расширил маневры в секторе Газа

Армия Израиля расширила наземные маневры в секторе Газа. Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль взял под контроль ось "Мораг".
Израильская армия ЦАХАЛ расширила свои наземные маневры в северной и южной частях сектора Газа, сообщает новостной портал Wall.
Армия обороны Израиля также взяла под-контроль несколько районов. Уточняется, что в течение ночи израильские военные наносили удары по объектам ХАМАС.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив взял под контроль ось "Мораг" в секторе Газа, которая пересекает сектор на юге между Рафахом и Хан-Юнисом.