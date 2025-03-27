Вестник Кавказа

Израиль расширил маневры в секторе Газа

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия Израиля расширила наземные маневры в секторе Газа. Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль взял под контроль ось "Мораг".

Израильская армия ЦАХАЛ расширила свои наземные маневры в северной и южной частях сектора Газа, сообщает новостной портал Wall.

Армия обороны Израиля также взяла под-контроль несколько районов. Уточняется, что в течение ночи израильские военные наносили удары по объектам ХАМАС.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив взял под контроль ось "Мораг" в секторе Газа, которая пересекает сектор на юге между Рафахом и Хан-Юнисом.

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