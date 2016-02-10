Вестник Кавказа

Россия намерена ускорить освоение месторождений редкоземельных элементов

Россия намерена ускорить освоение месторождений редкоземельных элементов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минпромторг поддержал предложение обнулить НДПИ для редкоземельных проектов, чтобы ускорить освоение их месторождений и формирование минерально-сырьевой базы.

Министерство промышленности и торговли России выступило с предложением обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для редкоземельных металлов, чтобы добиться окупаемости этих проектов, а также ввести понижающий коэффициент для добытчиков титана и циркония. сообщил в Совете Федерации сообщил в Совете Федерации директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Иван Марков.

"Нужно обнуление НДПИ до окупаемости отдельных проектов или внесение изменений в Налоговый кодекс для снижения НДПИ по ряду объектов - таких, как Туганский ГОК "Ильменит", проекты в Мурманской области. Нужно распространить понижающий коэффициент на цирконий и титан"

- Иван Марков

Такие меры позволят России в условиях значительного роста востребованности редкоземельных полезных ископаемых значительно ускорить их геологоразведку и освоение новых месторождений и минерально-сырьевой базы страны, передает ТАСС.

Ранее с аналогичным предложением как минимум на 10 лет ввести понижающий коэффициент для добытчиков титана и циркония выступил и первый заместитель генерального директора АО "Росатом недра" Алексей Шеметов.

Напомним, ранее о своем желании закрепиться на рынке редкоземельных металлов заявила Турция. При этом Анкара планирует участвовать не только в добыче, но и в переработке таких материалов, получив соответствующие технологии. К добыче редкоземов страна намерена привлечь иностранные компании из Китая, Австралии и Канады.

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