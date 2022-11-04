Редкоземельные металлы: что это такое, кто их добывает, где используют и зачем они Трампу?

Президент США Дональд Трамп заявил, что он заинтересован в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на военную помощь. Редкоземельные элементы используются везде: от мобильных телефонов до истребителей, а их наличие определяет технологическую мощь стран. Расскажем, что такое редкоземельные металлы.

Что такое редкоземельные металлы?

Редкоземельные металлы (РЗМ) - это группа из 17 металлов, большинство из которых тяжелые. Особенность таких металлов в том, что их производство обеспечивается за счет сложных и дорогостоящих физико-химических процессов, в результате которых выделяется большое количество токсических веществ.

Почему редкоземельные металлы так называются?

Название ”редкоземельный” появилось в Швеции, где впервые был добыт иттрий в конце XVIII века. Термином ”земельный” тогда обозначали руду, которая растворяется в кислоте, а ”редким” металл иттрий был назван потому, что никогда прежде его еще не находили.

Какие есть редкоземельные металлы?

Редкоземельных элементов 17: скандий, самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, диспрозий, иттербий, тербий, неодим, европий, прометий. Многие из РЗЭ были обнаружены шведскими учеными в XVIII-XIX веках.

© Фото: Peggy Greb, US department of agriculture/общественное достояние

Где больше всего редкоземельных металлов?

Запасов редкоземельных металлов в мире достаточно много. По оценке за 2017 год всего в мире более 120 метрических тонн РЗМ. Больше всего важных для промышленности месторождений металлов в таких странах, как:

Китай - 44 млн тонн

Бразилия - 21 млн тонн

Индия - 6,9 млн тонн

Австралия - 5,7 млн тонн

Россия - 3,8 млн тонн

Вьетнам - 3,5 млн тонн

США - 1,9 млн тонн

Гренландия - 1,5 млн тонн

Африка (Южная Африка и Танзания) - 1,6 млн тонн

Самый крупный в мире производитель РЗМ на сегодняшний день - Китай. По данным исследования, проведённого компанией Boeing, на Луне тоже есть редкоземельные элементы, причем все 17 из списка.

Когда начали использовать редкоземельные металлы?

Применение редкоземельным элементам нашли не сразу. В конце XIX века церий использовался для производства осветительного прибора под названием калильная сетка. Значительный толчок развитию РЗМ дала холодная война: США и СССР вкладывали колоссальные средства в изучение возможных отраслей применения редкоземельных элементов и со временем они нашлись.

В 1960-х годах США разработали самарий-кобальтовые магниты для радаров.

В 1970-х были созданы никель-металлогидридные аккумуляторы с добавлением неодима и лантана, которые позднее, в 1990х стали использоваться в портативной электронике.

В 1980-х СССР начал добавлять скандий в алюминий, за счёт чего была повышена эффективность истребителей МиГ-29.

В 1980-х исследователи из General Motors произвели лёгкие мощные магниты для оконных и дверных замков, которые позднее стали применяться для создания жестких дисков.

В начале 1990-х был разработан усилитель сигнала для волоконно-оптических кабелей на основе эрбия, благодаря которому сегодня работает всемирная сеть.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для чего используются редкоземельные металлы?

Сегодня без редкоземельных металлов невозможно себе представить промышленное производство. РЗМ используются для:

создания компонентов высокотехнологичных устройств, микросхем, смартфонов, цифровых камер, мониторов, дисплеев и тд.

для изготовления мощных магнитов, которые используются, в том числе в сфере зелёной энергетики (ветровые турбины)

переработки и очистки нефтепродуктов

для создания аккумуляторов

для производства металлических сплавов

для создания оборонительных и наступательных высокотехнологичных вооружений.

С каждым годом спектр применения редкоземельных элементов всё шире, а их важность всё больше.

Где в мире добывают редкоземельные металлы?

На первом месте в мире по добыче редкоземельных металлов Китай. На КНР приходится 70% глобального производства РЗМ. На втором месте с большим отрывом идут США, которые обозначили редкоземельные металлы как критически важные минералы, то есть крайне необходимые для экономики и нацбезопасности. На третьем месте в мире по производству редкоземельных элементов - Австралия. Россия тоже добывает редкоземельные металлы, однако её доля составляет меньше 1% глобального производства.