Хачатурян подписал закон о евроинтеграции Армении

Намерения о евроинтеграции, которые одобрили армянские парламентарии, теперь стали законом – сегодня его утвердил, поставив подпись под текстом документа, президент Армении Ваагн Хачатурян.

Армения сегодня окончательно взяла курс на вступление в Евросоюз – законопроект, ранее одобренный большинством парламентариев страны, сегодня подписал президент Армении Ваагн Хачатурян, сообщила его пресс-служба.

"Президент Армении подписал принятый Национальным собранием закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз"

- сайт президента Армении

По поводу нового закона остается много неясностей – вступить в "дружную европейскую семью" стране в ЕС не предлагали - это, так сказать, "внутренняя инициатива", да и поддержали ее лишь депутаты правящей партии "Гражданский договор", ранее высказывавшие свои стремления к евроинтеграции, передает РИА Новости.

А вот оппозиция, в частности парламентская фракция "Честь имею", считает закон юридически абсурдным, называя его декларацией, которая угрожает уже сформировавшейся и налаженной свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая и поддерживает сильно "просевшую" армянскую экономику.

Напомним, 26 марта Национальное собрание (парламент) Армении приняло проект закона во втором и окончательном чтении. В его поддержку проголосовало 64 депутата, против были лишь 7 парламентариев, воздержавшихся не было. Проект закона был выдвинут по инициативе нескольких общественных организаций, собравших для него свыше 60 тыс голосов (по армянскому законодательству, для рассмотрения проекта парламентом необходимо минимум 50 тыс подписей).