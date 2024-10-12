Вестник Кавказа

Цены на нефть снова устремились вниз

Цены на нефть снова устремились вниз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цены на эталонные марки нефти вопреки ожиданиям неуклонно стремятся вниз – так, нефть Brent только за сегодняшний день упала в цене упала ниже с 69 до менее чем 65 долларов за баррель, вслед за ней рухнула цена и на нефть WTI.

Мировые цены на эталонные сорта нефти сегодня днем не только продолжили, но и ускорили падение до 7,5-8%, следует из данных торгов.

Так, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,36% - до $64,98 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 8,01%, до $61,59 за баррель, передает РИА Новости.

Вопреки ожиданиям, новые пошлины на импорт, которые два дня назад озвучил президент США Дональд Трамп, не спровоцировали рост цен на нефть, а наоборот – привели к падению фондовых рынков, фактически установив новый баланс и на нефтяном рынке.

Напомним, ранее страны ОПЕК+ сообщили о наращивании нефтедобычи с мая на 411 тыс б/с. По новому плану квота России составит более 9 млн б/с, а Саудовской Аравии – 9,2 млн б/c. Это соответствует трем ежемесячным надбавкам, однако предпринимаемая мера вынужденная: так альянс сможет вернуть на рынок ранее сокращенные объемы нефтедобычи. 

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