Вестник Кавказа

Ущерб экологии Черного моря от крушения танкеров оценили в 85 млрд рублей

Люди на пляже на закате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Экологические потери флоры и фауны черноморского побережья от крушения танкеров оценили эксперты Росприроднадзора. Компенсировать ущерб должны две компании, которые владеют судами.

Росприроднадзор оценил сумму ущерба экологии побережья Черного моря от крушения танкеров в конце прошлого года. Согласно подсчетам ведомства, ущерб составил почти 85 млрд рублей. 

Владельцам разбившихся танкеров предложено уплатить сумму в течение месяца, после чего ведомство будет добиваться взыскания через суд. 

Отмечается, что ООО "Кама шиппинг", которая владеет танкером "Волгонефть-212", должна заплатить в казну почти 50 млрд рублей, а ЗАО "Волготранснефть", которой принадлежит танкер "Волгонефть-239", должна выплатить около 35 млрд рублей. 

Напомним, что крушение танкеров произошло в середине декабря прошлого года в Керченском проливе. Происшествие стало причиной крупной экологической катастрофы на побережье Черного моря.

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