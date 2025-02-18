Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой поддержал открытие воскресной школы в Грузии

Азербайджан и Грузия наращивают связи в образовательной сфере: сегодня в грузинском городе Болниси открылась воскресная школа при "Союзе образования и молодежи" для проживающих в нем азербайджанцев. Инициативу осуществили при поддержке и в рамках проектов Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.
Один из преподавателей азербайджанского языка школы Чингизхан Ягубов отметил, что село Квемо Болниси подарило азербайджанской науке и культуре выдающихся личностей, и подчеркнул, что эта традиция будет продолжаться.
В Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой добавили, что в последние годы воскресные школы стали чаще открываться в регионах Грузии.
Стоит отметить, что основная цель подобных учебных заведений – научить новое поколение тонкостям родного языка, познакомить его с историей и культурой Азербайджана.