Вестник Кавказа

Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой поддержал открытие воскресной школы в Грузии

Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой поддержал открытие воскресной школы в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие воскресной школы в городе Болниси в Грузии поддержал Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой. Ее создали для азербайджанцев, проживающих в регионе.

Азербайджан и Грузия наращивают связи в образовательной сфере: сегодня в грузинском городе Болниси открылась воскресная школа при "Союзе образования и молодежи" для проживающих в нем азербайджанцев. Инициативу осуществили при поддержке и в рамках проектов Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Один из преподавателей азербайджанского языка школы Чингизхан Ягубов отметил, что село Квемо Болниси подарило азербайджанской науке и культуре выдающихся личностей, и подчеркнул, что эта традиция будет продолжаться.

В Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой добавили, что в последние годы воскресные школы стали чаще открываться в регионах Грузии.

Стоит отметить, что основная цель подобных учебных заведений – научить новое поколение тонкостям родного языка, познакомить его с историей и культурой Азербайджана.

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