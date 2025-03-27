Основную тему переговоров с США озвучил президент Турции

Президент Турции в ходе общения с журналистами 4 апреля рассказал, какая тема станет основной на предстоящих переговорах в Соединенных Штатах.
По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, речь на встрече пойдет об американских пошлинах.
"Мы сейчас определяем даты (планируемого визита Эрдогана в США – прим. ред.). Наши коллеги также поедут в США. На этих переговорах будут обсуждаться новые пошлины. Это возможно будет главной темой переговоров"
– глава турецкого государства
Он также выразил надежду на то, что во время поездки в США в реальности продемонстрируют позитивное отношение к Турции.
Напомним, в среду США ввели пошлины на импорт из 185 стран. Размер минимальной ставки составит 10%, однако в отношении большей части стран будет действовать повышенная ставка.