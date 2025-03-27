Основную тему переговоров с США озвучил президент Турции

Турецкая делегация намерена обсудить в рамках визита в США вопрос новых пошлин. Вашингтон объявил об их введении два дня назад.

Президент Турции в ходе общения с журналистами 4 апреля рассказал, какая тема станет основной на предстоящих переговорах в Соединенных Штатах.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, речь на встрече пойдет об американских пошлинах.

"Мы сейчас определяем даты (планируемого визита Эрдогана в США – прим. ред.). Наши коллеги также поедут в США. На этих переговорах будут обсуждаться новые пошлины. Это возможно будет главной темой переговоров"

– глава турецкого государства

Он также выразил надежду на то, что во время поездки в США в реальности продемонстрируют позитивное отношение к Турции.

Напомним, в среду США ввели пошлины на импорт из 185 стран. Размер минимальной ставки составит 10%, однако в отношении большей части стран будет действовать повышенная ставка.