Турция намерена добиться отмены новых пошлин Трампа

Власти Турции планируют договориться с США об отмене новых пошлин на импорт в 10%. В Анкаре мотивируют эти планы тем, что американские поставки товаров в Турцию значительно превышают турецкий импорт в США.

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что Анкара планирует провести переговоры с Вашингтоном об отмене новых пошлин президента США Дональда Трампа в размере 10%.

"Мы хотим обсудить этот вопрос на переговорах с Министерством торговли и торговым представителем США, поскольку в торговле между двумя странами на 2024 год имеется положительное сальдо в размере $2,4 млрд в пользу США"

– Омер Болат

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее ввел новые пошлины на импорт из 185 стран. Базовая ставка составила 10%, однако для некоторых стран Вашингтон ввел более высокие пошлины. Трамп объяснил решение необходимостью привлечения дополнительных доходов в казну, а также поддержки американской промышленности.