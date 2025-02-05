Вестник Кавказа

Турция намерена добиться отмены новых пошлин Трампа

Турция намерена добиться отмены новых пошлин Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции планируют договориться с США об отмене новых пошлин на импорт в 10%. В Анкаре мотивируют эти планы тем, что американские поставки товаров в Турцию значительно превышают турецкий импорт в США.

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что Анкара планирует провести переговоры с Вашингтоном об отмене новых пошлин президента США Дональда Трампа в размере 10%. 

"Мы хотим обсудить этот вопрос на переговорах с Министерством торговли и торговым представителем США, поскольку в торговле между двумя странами на 2024 год имеется положительное сальдо в размере $2,4 млрд в пользу США"

– Омер Болат 

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее ввел новые пошлины на импорт из 185 стран. Базовая ставка составила 10%, однако для некоторых стран Вашингтон ввел более высокие пошлины. Трамп объяснил решение необходимостью привлечения дополнительных доходов в казну, а также поддержки американской промышленности.

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