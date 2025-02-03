Вестник Кавказа

Турция не хочет конфронтации с Израилем в Сирии – Хакан Фидан

Турция не хочет конфронтации с Израилем в Сирии – Хакан Фидан
© Фото: МИД Турции
Анкара не хочет конфликта с Израилем, но предостерегает Тель-Авив от бомбардировок Сирии, которые ослабляют военный потенциал новых властей Дамаска.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у Турции нет стремления к конфронтации с Израилем в Сирии. Заявление прозвучало на фоне расширения боевой активности Тель-Авива в арабской республике. 

Как отметил глава турецкой дипломатии, удары израильских войск по Сирии играют на руку экстремистским группировкам, так как ослабляют военный потенциал новой власти в Дамаске. 

Фидан также подчеркнул, что Дамаск обладает полным суверенитетом и может заключать любые договоренности с Израилем. 

Отметим, что Израиль продолжает авиационные удары по Сирии. Как отметил источник в правительственных кругах Тель-Авива, удары являются "посланием" властям Турции, которая, по сообщениям СМИ, планирует создание военных баз в Сирии.

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