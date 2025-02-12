Турция попросила США проявить дипломатию в иранском вопросе

В МИД Турции обратились с призывом к США проявить дипломатию в иранском вопросе. По словам главы ведомства, Турция хочет избежать любых атак на своего соседа.

Турция на фоне угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа атаковать Иран призвала США к дипломатии. Об этом сообщил глава МИД Турции.

Хакан Фидан отметил, что Анкара не хочет, чтобы на ее соседа было совершено нападение, передает агентство Reuters.

Он уточнил, что разрешить спор следует дипломатическим путем.

Напомним, в прошлом месяце Трамп направил письмо иранским властям, в котором сообщил о своей заинтересованности в переговорах. При этом он пригрозил, что Исламская Республика рискует столкнуться с военными мерами, если откажется от дипломатических контактов.