Итоги горнолыжного сезона в РФ: курорты приняли более 8 млн туристов

В России подвели итоги горнолыжного сезона, а также назвали самые популярные курорты.

Горнолыжные курорты России приняли за минувший сезон 8,3 млн человек, поведал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По словам Решетникова, это на 25% больше, чем годом ранее. В ведомстве отдельно отметили, что считали ски-пассы и бронирования мест размещения.

"Надо понимать, что наша статистика, самая жесткая – мы считаем ски-пассы, ночевки. Регионы с нами не согласны, потому что если говорить о посещениях, о турпотоке, то цифры, как правило, больше. Но в конечном итоге важна реальная экономическая динамика"

– Максим Решетников

Согласно статистике ведомства, наиболее привлекательными для путешественников оказались курорты Губаха в Пермском крае, а также Ведучи, Эльбрус и Архыз.

Несмотря на позитивную динамику роста турпотока, горнолыжным спортом в РФ занимается всего 5% населения, отметил Решетников. Это заметно ниже показателей Европы, где подобный вид туризма популярен у 17% жителей. По словам главы Минэкономразвития, необходимо прикладывать усилия для развития горных лыж в стране.