Турпоток на "Архыз" достигнет 1,2 млн человек

В этом году горный курорт "Архыз" рассчитывает на увеличение туристического потока. Ожидаемый турпоток приблизится к 1,2 млн гостей.

В 2025 туристический поток на курорт "Архыз" в горах Карачаево-Черкесии может составить около 1,15 млн человек, считает гендиректор УК "Архыз" Роман Киранчук.

"С каждым годом количество отдыхающих на курорте растет. В текущем году планируем принять 1,15 млн гостей. Уже в январе 2025 года мы наблюдаем положительную динамику турпотока по сравнению с прошлым годом, рост составил 10,6%"

– Роман Киранчук

Он добавил, что не только соотечественники, но и иностранные гости выбирают "Архыз". В 2025 году ожидаются организованные туристы из Ирана и ОАЭ.

В 2024 году турпоток вырос на 20% и составил 1,073 млн человек. Через пять лет поток туристов может выйти на уровень 2 млн человек, добавил он, передает "Интерфакс".