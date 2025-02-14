Вестник Кавказа

Уникальный отель с обсерваторией появится на "Архызе" в 2025 году

Уникальный отель с обсерваторией появится на "Архызе" в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце текущего года на горном курорте "Архыз" будет открыт уникальный отель, гости смогут наблюдать за звездами в обсерватории на крыше здания.

Отель с обсерваторией появится на курорте "Архыз" в горах КЧР уже в этом году, поделился гендиректор горного курорта Роман Киранчук.

Он рассказал, что в этом году на курорте может открыться до пяти новых отелей, самой интересной новинкой станет отель с обсерваторией - его планируется запустить в декабре.

"В планах на 2025 год ввести порядка пяти новых объектов гостиничного фонда. Один из них - уникальный, там будет на крыше своя обсерватории размещена, использована технология умного дома, искусственный интеллект"

– Роман Киранчук

В 2024 году турпоток на курорт в Карачаево-Черкесии составил 1,073 млн человек, что больше данных предыдущего года на 20%. В связи с постоянным ростом потока гостей на курорте увеличивается количество мест размещения – в прошлом году оно удвоилось и достигло 4,3 тыс номеров.

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