Вестник Кавказа

Кобахидзе заявил о готовности Грузии к любому сценарию отношений с США

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Власти Грузии рассматривают любые возможные варианты отношений с США. Тбилиси готов в том числе к продолжению политики давления прежней администрации Вашингтона.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов к любому сценарию развития отношений с США. 

"Что касается наших будущих отношений с США, посмотрим, мы ко всему готовы. Есть два сценария. Первый - президент Дональд Трамп побеждает Deep state, и это хороший для нас сценарий. Но если этого не произойдет, есть риск, что события в отношении Грузии будут развиваться также, как и в последние четыре года. Мы готовы к обоим сценариям"

– Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, власти Грузии спокойно ожидают развития ситуации. Как отметил премьер, в стране готовились в том числе к продолжению политики прежней администрации Вашингтона. 

Напомним, что вчера Госдеп США впервые с начала нового президентского срока Дональда Трампа высказался по Грузии. Вашингтон признал Грузию давним партнером, однако подверг критике политические методы "Грузинской мечты", назвав их "антидемократическими действиями".

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