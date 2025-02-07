Вестник Кавказа

Центр по редкоземельным металлам может появиться в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
В столице Казахстана может быть создан центр по редкоземам. С соответствующим предложением выступил на саммите "Центральная Азия - Европейский Союз" Токаев.

В Астане может появиться региональный центр по редкоземельным металлам, об этом в рамках первого саммита "Центральная Азия - Евросоюз" рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Сотрудничество в области редкоземельных материалов - еще одно стратегически значимое направление нашего взаимодействия. <…> С целью максимального использования имеющегося потенциала полагаем возможным создать региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам в Астане"

– Токаев

Он отметил, что в республике производится 19 из 34 видов сырья, необходимых для ЕС, это литий, уран, титан и другие редкоземы. Также Казахстан в рамках соглашения с ЕБРР участвует в реализации совместных проектов по геологоразведке и внедрению передовых технологий в горнодобывающей отрасли.

Двухдневный саммит "Центральная Азия - Евросоюз" стартовал в пятницу в Самарканде, участие в нем принимают главы стран ЦА и гости из ЕС - председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

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