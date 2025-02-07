Центр по редкоземельным металлам может появиться в Казахстане

В Астане может появиться региональный центр по редкоземельным металлам, об этом в рамках первого саммита "Центральная Азия - Евросоюз" рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Сотрудничество в области редкоземельных материалов - еще одно стратегически значимое направление нашего взаимодействия. <…> С целью максимального использования имеющегося потенциала полагаем возможным создать региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам в Астане"
– Токаев
Он отметил, что в республике производится 19 из 34 видов сырья, необходимых для ЕС, это литий, уран, титан и другие редкоземы. Также Казахстан в рамках соглашения с ЕБРР участвует в реализации совместных проектов по геологоразведке и внедрению передовых технологий в горнодобывающей отрасли.
Двухдневный саммит "Центральная Азия - Евросоюз" стартовал в пятницу в Самарканде, участие в нем принимают главы стран ЦА и гости из ЕС - председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.