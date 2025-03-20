Вестник Кавказа

Кобахидзе прокомментировал санкции Великобритании против грузинских судей

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Великобритания поступилась собственными ценностями, введя санкции в отношении судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе. Также он назвал это вмешательством во внутренние дела страны.

Великобритания поступилась своими ценностями, вводя санкции против грузинских судей, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Введение на основании т.н. существенных подозрений санкций, которые по своему содержанию равнозначны уголовным санкциям, в стране Джона Локка, в Англии, в Великобритании – совершенно непонятны. Невообразимо, чтобы такое произошло 20, а тем более 30 лет назад"

- Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что введенные санкции Великобритании – вмешательство в судебную систему Грузии, в связи с чем, укрепление и защита института должны стать приоритетом правительства страны.

Напомним, что два дня назад Великобритания внесла судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе в санкционный список, заморозив их активы на территории страны. Минфин Соединенного Королевства подозревает их в коррупции.

В правящей "Грузинской мечте" считают, что введенные санкции – шантаж и двойные стандарты, целью которых была дискредитация международного имиджа Грузии.

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