Парвиз Шахбазов: ЮГК – стратегическое достояние Европы

Южный газовый коридор, по которому газ из Каспийского региона поставляется в страны Европы, играет стратегическую роль для Европы, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Проект Южного газового коридора представляет собой стратегическое достояние для Европы и в то же время является неотъемлемым элементом планов Азербайджана. Такое заявление сделал глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на министерском заседании в совета по ЮГК и министерском заседании Консультативного совета по "зеленой" энергии.

Шахбазов пояснил, что даже на фоне геополитической напряженности и наблюдающейся волатильности на рынках, именно "голубое топливо" продолжает выполнять роль краеугольного камня в энергобезопасности. Газ, подчеркнул Шахбазов, это стратегический актив, а статус ключевого компонента энергетики останется за ним надолго.

"Это, в свою очередь, требует вложения инвестиций в газовые месторождения и инфраструктуру. Мы должны быстро принимать решения с учетом реальности. В противном случае обеспечение необходимых объемов поставок в целом потерпит неудачу"

– Парвиз Шахбазов

Министр также обратил внимание на безальтернативность диверсификации для устойчивой энергобезопасности и энергонезависимости, то есть энергия должна поступать из разных источников и по отдельным маршрутам – это важно в том числе и для Европы. Шахбазов заявил, что эта тема должна оставаться в фокусе внимания в самые ключевые моменты.

"Что касается значения азербайджанского газа, то Южный газовый коридор является стратегическим достоянием для Европы и неотъемлемой частью наших планов. За последние годы Азербайджан не только сохранил свои позиции надежного партнера, но и значительно расширил свою географию"

– Парвиз Шахбазов

Поставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу

Министр также рассказал о старте мегаинициатив по поставкам зеленой энергии с ветряных электростанций Азербайджана и из Центральной Азии в Европу.

Шахбазов напомнил, что в 2024 году на природный газ пришлось 13% производства электричества в ЕС, в ряде стран показатель достиг 35-40%.

"Что касается коридоров "зеленой" энергии, то Каспийское море-Черное море-Европа, Центральная Азия-Азербайджан, Азербайджан-Турция и Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария – это стратегические проекты, которые служат диверсификации Европейского энергоснабжения"

– Парвиз Шахбазов

Говоря о техническом обосновании коридора, министр рассказал, что уже создано совместное предприятие между энергокоридором Центральной Азии и Азербайджаном. Финансирование поступает от Азиатского банка развития и Азиатского инфраструктурного инвестиционного банка.