Вестник Кавказа

Многодневные путешествия на Масленицу потеряли популярность у туристов

Масленичные гулянья в Коломне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теплая зима и короткие выходные лишили туристов настроя на бронирование многодневных туров на Масленицу. Большую востребованность обрели путешествия на один день в соседние города или области.

Туры на один день обрели особую популярность у россиян на Масленицу в 2025 году, однако снизилась востребованность многодневных путешествий. Причиной послужили неснежная зима и отсутствие длинных выходных, поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В 2025 году масленичная неделя будет идти с 24 февраля по 2 марта.

"В основном туристы из Москвы выбирают однодневные программы на воскресенье 2 марта в подмосковных городах, где устраивают торжественные проводы зимы. Интерес к многодневным турам снизился"

- РСТ

Туроператоры передали, что многих россиян не привлекает идея провожать толком не начавшуюся зиму, однако однодневные туры продаются хорошо из-за выгодной цены и возможности провести праздник в группе людей.

В средней полосе России особую популярность обрели города Московской области, такие как Серпухов и Коломна, а также

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