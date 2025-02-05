Вестник Кавказа

Масленица в Железноводске завершится блинной лотереей

Масленица в Железноводске завершится блинной лотереей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Железноводске 2 марта пройдут масленичные гуляния. Для жителей и гостей подготовили народные игры и забавы. Главным событием станет блинная лотерея.

В парке имени Станислава Говорухина в Железноводске Ставропольского края 2 марта пройдут масленичные гуляния, сообщает пресс-служба городской администрации.

Главным событием мероприятия станет блинная лотерея, которая состоится в два этапа. Сперва пройдет отбор участников, они покажут свои знания по истории города и России.

Второй этап предполагает угощение блинами с начинками. В одном из них будет спрятан сюрприз. Тот, кто его обнаружит, станет победителем лотереи.

Помимо этого, гости праздника смогут принять участие в народных играх и забавах, сожжении чучела Масленицы, а также угощении ароматным чаем.

Отмечается, что после проведения гуляний парк имени Говорухина будет закрыт на капитальное благоустройство.

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