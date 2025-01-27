Железноводск удвоил турпоток

Количество туристов, отдыхающих в Железноводске, выросло за семь лет в два раза, рассказал мэр города-курорта. В перспективе планируется еще больше наращивать турпоток.

Все больше и больше туристов предпочитают отдыхать в Железноводске, поведал градоначальник Евгений Бакулин.

По его словам, за 2024 год, согласно статистике санаторно-курортных учреждений, число гостей Железноводска почти достигло 180 тыс.

"За семь лет, с 2018 по 2024 годы, туристический поток вырос в 2 раза"

– Бакулин

Глава города-курорта добавил, что если брать в расчет данные сотовых операторов, то цифра получается еще больше: по их оценкам, в Железноводске провели на отдыхе более одного дня 380 тыс туристов, передает "Интерфакс".

Бакулин также рассказал, что железноводские власти намерены работать над дальнейшим ростом пассажиропотока. Одним из способов привлечь в город как можно больше туристов станет реализация ряда новых проектов по благоустройству – они будут осуществляться в курортной зоне.

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале в Железноводске открылась новая выставка. Она посвящена Китайскому Новому году, который в восточной культуре знаменует начало весны. Посетить ее можно до марта – экспозиция развернута в Пушкинской галерее. Вход на выставку свободный.

Кроме того, мэрия заявляла о намерении увеличить количество белок в Курортном парке. До последнего времени там обитали десять зверьков, а вскоре их станет в 2,5 раза больше. Помимо привлечения посетителей, причем как туристов, так и местных жителей, белки позитивно влияют на экосистему.