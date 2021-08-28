Новые белки будут ждать туристов в Железноводске

Количество белок в Курортном парке Железноводска, где они покоряют сердца местных жителей и туристов, вырастет в 2,5 раза. Эти неугомонные зверьки позитивно влияют на экосистему.

Дополнительных белочек поселят в Курортном парке в Железноводске, подробности рассказал глава города-курорта Евгений Бакулин.

По его словам, чем больше этих животных будут жить в парке, тем лучше будет для его экосистемы: белки помогают растениям, распространяя их семена, а также участвуя в опылении. Так пушистики вносят свой вклад в биоразнообразие.

Мэр напомнил, что белок в Курортном парке поселили в минувшем году, и они быстро стали местной достопримечательностью. Сначала их было 10 белок, теперь к ним прибавятся еще 15 особей.