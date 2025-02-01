Вестник Кавказа

Китайский Новый год, день святого Валентина и подснежники: лучшие фото февраля 2025

"Вестник Кавказа"
Февраль, самый короткий месяц, пролетел незаметно – за праздниками, культурными событиями и борьбой с аномальной погодной стихией. В мир пришел Китайский Новый год, россияне отпраздновали Масленицу и День защитника Отечества, а в парке Зарядье расцвели подснежники.

Вот и закончился февраль 2025. Москва ярко отметила множество самых разнообразных праздников – Китайский Новый год, день святого Валентина, День защитника Отечества и Масленицу.

Кроме праздников, месяц оказался богат и на погодные аномалии. Так, в грузинском Батуми, как и на всем Кавказе и Черноморском побережье, прошли мощные снегопады. А Москву, наоборот, накрыла внезапная оттепель, так что в городских парках даже цвели подснежники.

Представляем самые интересные фото февраля по версии "Вестника Кавказа".

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Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы в Концертном зале имени Чайковского
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы в Концертном зале имени Чайковского
Парк Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Парк Зарядье
Новогодние украшения на Болотной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогодние украшения на Болотной площади
Встреча с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым в павильоне Азербайджан на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Встреча с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым в павильоне Азербайджан на ВДНХ
Полад Бюльбюль оглы на своем юбилейном концерте в Концертном зале имени Чайковского
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Полад Бюльбюль оглы на своем юбилейном концерте в Концертном зале имени Чайковского
Вид на Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на Кремль
Площадка фестиваля “Китайский Новый год в Москве“ на Болотной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Площадка фестиваля “Китайский Новый год в Москве“ на Болотной площади
Празднование Масленицы с Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Празднование Масленицы с Москве
День дипломатического работника и Международный день книгодарения в “Иностранке“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. День дипломатического работника и Международный день книгодарения в “Иностранке“
Посетитель кафе в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посетитель кафе в ГУМе
Шествие дракона и змеи по Тверскому бульвару в рамках фестиваля “Китайский Новый год в Москве“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Шествие дракона и змеи по Тверскому бульвару в рамках фестиваля “Китайский Новый год в Москве“
Вид на Храм Христа Спасителя и на Крымский мост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на Храм Христа Спасителя и на Крымский мост
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
Украшения к 23 февраля на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к 23 февраля на Манежной площади
Вид на МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на МГУ
Подснежники в Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Подснежники в Зарядье
Продажа украшений ко дню святого Валентина в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа украшений ко дню святого Валентина в Москве
Батуми в снегу
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“. Батуми в снегу
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