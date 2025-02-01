Китайский Новый год, день святого Валентина и подснежники: лучшие фото февраля 2025

Февраль, самый короткий месяц, пролетел незаметно – за праздниками, культурными событиями и борьбой с аномальной погодной стихией. В мир пришел Китайский Новый год, россияне отпраздновали Масленицу и День защитника Отечества, а в парке Зарядье расцвели подснежники.

Вот и закончился февраль 2025. Москва ярко отметила множество самых разнообразных праздников – Китайский Новый год, день святого Валентина, День защитника Отечества и Масленицу.

Кроме праздников, месяц оказался богат и на погодные аномалии. Так, в грузинском Батуми, как и на всем Кавказе и Черноморском побережье, прошли мощные снегопады. А Москву, наоборот, накрыла внезапная оттепель, так что в городских парках даже цвели подснежники.

Представляем самые интересные фото февраля по версии "Вестника Кавказа".