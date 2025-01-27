Юбилей МГУ, китайский Новый год, крепость Едикуле: лучшие фото января 2025

Январь 2025 был богат на события – как радостные, так и печальные: сразу три Новых года, юбилеи и творческие выставки с одной стороны – и мероприятия в память о трагических событиях "Черного января" и Холокоста с другой.

Множество праздников принес с собой январь 2025. Это и "западный" Новый год, и Старый Новый год, и Новый год по китайскому календарю, и 270-летний юбилей Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, и концерт к 80-летнему юбилею Полада Бюльбюль оглы…

Вспоминали в первом месяце 2025 года и трагические события. В посольстве Азербайджана в Москве прошло траурное мероприятие, посвященное трагедии "Черного января". А в московском Музее современного искусства в рамках недели памяти жертв Холокоста открылась выставка "Спасители. Пути спасения".

Представляем самые интересные фото января 2025 года по версии "Вестника Кавказа"!