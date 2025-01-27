Вестник Кавказа

Юбилей МГУ, китайский Новый год, крепость Едикуле: лучшие фото января 2025

"Вестник Кавказа"
Январь 2025 был богат на события – как радостные, так и печальные: сразу три Новых года, юбилеи и творческие выставки с одной стороны – и мероприятия в память о трагических событиях "Черного января" и Холокоста с другой.

Множество праздников принес с собой январь 2025. Это и "западный" Новый год, и Старый Новый год, и Новый год по китайскому календарю, и 270-летний юбилей Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, и концерт к 80-летнему юбилею Полада Бюльбюль оглы…

Вспоминали в первом месяце 2025 года и трагические события. В посольстве Азербайджана в Москве прошло траурное мероприятие, посвященное трагедии "Черного января". А в московском Музее современного искусства в рамках недели памяти жертв Холокоста открылась выставка "Спасители. Пути спасения".

Представляем самые интересные фото января 2025 года по версии "Вестника Кавказа"!

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Световая инсталляция “Храм“ на месте разрушенного в советское время Спасского храма в Шуе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Световая инсталляция “Храм“ на месте разрушенного в советское время Спасского храма в Шуе
Фестиваль Китайский Новый год на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль Китайский Новый год на Манежной площади
Выступление Полада Бюльбюль оглы на концерте в Кремле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выступление Полада Бюльбюль оглы на концерте в Кремле
Горы Казахстана
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“. Горы Казахстана
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Главное здание МГУ
Открытие выставки “Школа Рукав“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие выставки “Школа Рукав“
Зима в Подмосковье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Зима в Подмосковье
Выступление Государственного ансамбля танца Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выступление Государственного ансамбля танца Азербайджана
Отреставрированная крепость Едикуле в Стамбуле
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“. Отреставрированная крепость Едикуле в Стамбуле
Город Нерехта Ивановской области
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Город Нерехта Ивановской области
Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев во время памятного мероприятия, посвященного Черному январю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев во время памятного мероприятия, посвященного Черному январю
Стамбульский университет
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“. Стамбульский университет
Открытие выставки “Спасители. Пути спасения“ в рамках недели памяти жертв Холокоста.
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Открытие выставки “Спасители. Пути спасения“ в рамках недели памяти жертв Холокоста.
Джумейра-бич в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“. Джумейра-бич в Дубае
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи на открытии Фестиваля Китайский Новый год.
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи на открытии Фестиваля Китайский Новый год.
Закат в городе Вычуга Ивановской области
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Закат в городе Вычуга Ивановской области
Ростов Великий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ростов Великий
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