Вестник Кавказа

Китайский Новый год 2025: как в Москве фестивалем встречают Год Змеи

"Вестник Кавказа"
Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" проходит в эти дни в столице России. Москвичи и туристы встречают Год Змеи по китайскому календарю. Праздник отмечают выставками, мастер-классами и традиционными новогодними китайскими угощениями. Подробности – на фото.

Второй фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартовал в российской столице.

Для москвичей и гостей города подготовлена богатая программа: на множестве мероприятий все желающие смогут на выставках и мастер-классах познакомиться с традициями китайского Нового года, в том числе – с традиционными новогодними блюдами китайской кухни.

Ключевой площадкой фестиваля в 2025 году станет Манежная площадь. Встречать Год Змеи будут также на ВДНХ, в зоопарке, "Острове мечты" и других местах. Почувствовать атмосферу праздника можно будет и просто на улицах: центр Москвы украсят в китайском стиле. В день открытия по выходным будет проходить шествие с драконом и змеей.

"Вестник Кавказа" показывает на фото, как проходит Новый год по китайскому календарю в Москве.

Когда начинается и заканчивается Китайский Новый год 2025?

Новый год в Китае начинается во второе новолуние, которое отсчитывается от зимнего солнцестояния, и заканчивается в полнолуние. Празднование длится две недели, причем в последний день отмечается Праздник фонарей.
В 2025 году начало Нового года по китайскому календарю – 29 января. Праздновать его будут по 16 февраля.

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Фестивальная площадка на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка на Манежной площади
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Фестивальная площадка на площади Революции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка на площади Революции
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Фестивальная площадка на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка на Манежной площади
Фестивальная площадка на площади Революции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка на площади Революции
Мастеркласс на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Мастеркласс на Манежной площади
Фестивальная площадка на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка на Манежной площади
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Фестивальная площадка на Арбате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка на Арбате
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Дворец императора на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дворец императора на Манежной площади
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Фестивальная площадка на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка на Манежной площади
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Фестивальная площадка на Тверском бульваре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка на Тверском бульваре
Фестивальная площадка в Камергерском переулке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка в Камергерском переулке
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Фестивальная площадка на Тверском бульваре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка на Тверском бульваре
Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участники большого уличного шествия Дракона и Змеи
Фестивальная площадка на Тверском бульваре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка на Тверском бульваре
Фестивальная площадка на Тверском бульваре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Фестивальная площадка на Тверском бульваре
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