С китайским Новым годом 2025: когда, дата праздника, открытки, сколько длится

Новый год в Китае – самый главный, самый долгий и самый любимый праздник. Иначе его называют Чуньцзе, или Фестиваль весны, ведь именно с весны начинается китайский Новый год по лунному календарю.
Когда китайский Новый год 2025?
Дата Нового года в Китае определяется по традиционному для Поднебесной лунному календарю. Поэтому по "западному" григорианскому календарю она каждый раз сдвигается, но в рамках определенного промежутка.
Дело в том, что первый день праздника выпадает на второе новолуние, которое отсчитывается после зимнего солнцестояния, а оно всегда приходится на 21 декабря. Поэтому праздник Чуньцзе начинается в промежуток между 21 января и 21 февраля.
А какого числа наступает китайский Новый год 2025? Первый день праздника Весны в 2025 году будет 29 января. Именно с этого дня, по китайской традиции, начнет оживать и готовиться к пробуждению уснувшая на зиму природа.
Интересно, что летоисчисление по китайскому календарю тоже отличается от западного: через пару дней там начнется 4722 год.
Сколько длится Новый год в Китае?
Новогодние торжества, которые иначе называются Весенний фестиваль, начинаются в новолуние и заканчиваются в полнолуние. Соответственно, они продолжаются две недели. В последний из череды праздничных дней отмечается Праздник фонарей.
В 2025 году китайцы будут отмечать Новый год с 29 января по 16 февраля.
Открытки с китайским Новым годом
Хотя россияне встречают Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, а потом снова – Старый Новый год с 13 на 14 января, ничто не мешает отпраздновать наступление нового года еще раз, уже по китайскому лунному календарю, в котором он знаменует и такое радостное событие, как наступление весны.
В этот день можно отправить родным и близким, друзьям и коллегам яркую открытку с теплыми пожеланиями. Такая картинка может включать китайские мотивы, на ней могут быть запечатлены китайские новогодние традиции, например, Танец льва и Танец дракона, или фонари, или просто празднующие люди.
Главный цвет китайского Нового года – ярко-красный алый, так как считается, что именно он отпугивает страшное чудовище по имени Нянь ("год"). Поэтому, как правило, открытки на китайский Новый год выполнены в этом легко узнаваемом цвете.
Поздравления с китайским Новым годом 2025
Поздравить членов семьи и просто близких людей с китайским Новым годом можно с помощью любых теплых слов. Если поздравление идет от души, то оно всегда будет уместно и воспринято с благодарностью.
Можно пойти еще дальше и подарить самым близким традиционный китайский подарок хунбао – это особый алого цвета конверт с деньгами. Изначально их дарили детям: согласно легенде, чтобы спасти своего ребенка от демона, уносившего детей, родители положили под подушку малышу восемь монет, которые ярким сиянием навсегда отпугнули чудовище.
Поздравляю с китайским Новым годом – праздником Весны! Желаю финансового благополучия, успехов в делах, карьерного продвижения! Пусть удача не покидает тебя, а невезение никогда не показывается на пороге твоего дома!
Позвольте поздравить с китайским Новым годом, Весенним фестивалем! Как весна приходит в мир, так и счастье пусть приходит к вам и остается с вами навсегда! Желаю, чтобы сбылись все мечты, чтобы жизнь шла как по маслу, а невзгоды обходили стороной!
С китайским Новым годом! Пусть дом будет полная чаша, пусть дело всегда спорится, все в жизни ладится! Пусть враги становятся друзьями, а друзья остаются верны до конца! Пусть все будет всегда так, как надо, и только к лучшему!
Китайский Новый год в Москве
В Москве в 2025 году второй год подряд будут масштабно отмечать китайский Новый год. Фестиваль так и будет называться – "Китайский Новый год в Москве". Он начинается 28 января.
Центральной площадкой фестиваля станет Манежная площадь. События фестиваля будут также проходить на ВДНХ, в Московском зоопарке, в "Острове мечты" и на множестве других локаций.
В программу праздника войдут разнообразные мастер-классы и выставки, на ярмарке можно будет отведать блюда китайской кухни и купить китайские сувениры.
Новогодне-весеннее настроение можно будет "поймать" и просто прогулявшись по Москве: китайские украшения появятся на улицах в центре Москвы.
Новый год 2025 по китайскому календарю – год Змеи
В китайском календаре особо выделяются 12-летние зодиакальные циклы, в которых каждому году соответствует определенное животное. Согласно одной из легенд, Будда позвал отпраздновать Новый год всех животных, пообещав, что первые 12 получат по целому именному году.
Шестой к Будде пришла Змея – именно год Змеи начнется 29 января 2025 года. Это животное (а точнее, рептилия) в восточной традиции наделяется такими качествами, как мудрость, ум и спокойствие.
В рамках 60-летнего цикла каждое животное может быть определенного, одного из пяти, цветов, которому, в свою очередь, соответствует та или иная стихия.
2025-й – это зеленой деревянной Змеи.