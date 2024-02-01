С китайским Новым годом 2025: когда, дата праздника, открытки, сколько длится

На Новый год жизнь в Китае замирает на несколько недель – это самый любимый праздник китайцев. Когда китайский Новый год в 2025 году? Какие можно отправить открытки и поздравления? Сколько длится, когда начинается и заканчивается китайский Новый год? Как его празднуют в Москве?

Новый год в Китае – самый главный, самый долгий и самый любимый праздник. Иначе его называют Чуньцзе, или Фестиваль весны, ведь именно с весны начинается китайский Новый год по лунному календарю.

Когда китайский Новый год 2025?

Дата Нового года в Китае определяется по традиционному для Поднебесной лунному календарю. Поэтому по "западному" григорианскому календарю она каждый раз сдвигается, но в рамках определенного промежутка.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дело в том, что первый день праздника выпадает на второе новолуние, которое отсчитывается после зимнего солнцестояния, а оно всегда приходится на 21 декабря. Поэтому праздник Чуньцзе начинается в промежуток между 21 января и 21 февраля.

А какого числа наступает китайский Новый год 2025? Первый день праздника Весны в 2025 году будет 29 января. Именно с этого дня, по китайской традиции, начнет оживать и готовиться к пробуждению уснувшая на зиму природа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересно, что летоисчисление по китайскому календарю тоже отличается от западного: через пару дней там начнется 4722 год.

Сколько длится Новый год в Китае?

Новогодние торжества, которые иначе называются Весенний фестиваль, начинаются в новолуние и заканчиваются в полнолуние. Соответственно, они продолжаются две недели. В последний из череды праздничных дней отмечается Праздник фонарей.

В 2025 году китайцы будут отмечать Новый год с 29 января по 16 февраля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с китайским Новым годом

Хотя россияне встречают Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, а потом снова – Старый Новый год с 13 на 14 января, ничто не мешает отпраздновать наступление нового года еще раз, уже по китайскому лунному календарю, в котором он знаменует и такое радостное событие, как наступление весны.

В этот день можно отправить родным и близким, друзьям и коллегам яркую открытку с теплыми пожеланиями. Такая картинка может включать китайские мотивы, на ней могут быть запечатлены китайские новогодние традиции, например, Танец льва и Танец дракона, или фонари, или просто празднующие люди.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главный цвет китайского Нового года – ярко-красный алый, так как считается, что именно он отпугивает страшное чудовище по имени Нянь ("год"). Поэтому, как правило, открытки на китайский Новый год выполнены в этом легко узнаваемом цвете.

Поздравления с китайским Новым годом 2025

Поздравить членов семьи и просто близких людей с китайским Новым годом можно с помощью любых теплых слов. Если поздравление идет от души, то оно всегда будет уместно и воспринято с благодарностью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно пойти еще дальше и подарить самым близким традиционный китайский подарок хунбао – это особый алого цвета конверт с деньгами. Изначально их дарили детям: согласно легенде, чтобы спасти своего ребенка от демона, уносившего детей, родители положили под подушку малышу восемь монет, которые ярким сиянием навсегда отпугнули чудовище.

Поздравляю с китайским Новым годом – праздником Весны! Желаю финансового благополучия, успехов в делах, карьерного продвижения! Пусть удача не покидает тебя, а невезение никогда не показывается на пороге твоего дома!

Позвольте поздравить с китайским Новым годом, Весенним фестивалем! Как весна приходит в мир, так и счастье пусть приходит к вам и остается с вами навсегда! Желаю, чтобы сбылись все мечты, чтобы жизнь шла как по маслу, а невзгоды обходили стороной!

С китайским Новым годом! Пусть дом будет полная чаша, пусть дело всегда спорится, все в жизни ладится! Пусть враги становятся друзьями, а друзья остаются верны до конца! Пусть все будет всегда так, как надо, и только к лучшему!

Китайский Новый год в Москве

В Москве в 2025 году второй год подряд будут масштабно отмечать китайский Новый год. Фестиваль так и будет называться – "Китайский Новый год в Москве". Он начинается 28 января.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центральной площадкой фестиваля станет Манежная площадь. События фестиваля будут также проходить на ВДНХ, в Московском зоопарке, в "Острове мечты" и на множестве других локаций.

В программу праздника войдут разнообразные мастер-классы и выставки, на ярмарке можно будет отведать блюда китайской кухни и купить китайские сувениры.

Новогодне-весеннее настроение можно будет "поймать" и просто прогулявшись по Москве: китайские украшения появятся на улицах в центре Москвы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый год 2025 по китайскому календарю – год Змеи

В китайском календаре особо выделяются 12-летние зодиакальные циклы, в которых каждому году соответствует определенное животное. Согласно одной из легенд, Будда позвал отпраздновать Новый год всех животных, пообещав, что первые 12 получат по целому именному году.

Шестой к Будде пришла Змея – именно год Змеи начнется 29 января 2025 года. Это животное (а точнее, рептилия) в восточной традиции наделяется такими качествами, как мудрость, ум и спокойствие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В рамках 60-летнего цикла каждое животное может быть определенного, одного из пяти, цветов, которому, в свою очередь, соответствует та или иная стихия.

2025-й – это зеленой деревянной Змеи.