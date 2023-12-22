Новый год в Китае: когда, как празднуют, выходные и традиции Чуньцзе

Новый год в Китае называют Чуньцзе, Праздник Весны. Китайский Новый год 2024 наступит 10 февраля. Когда и как китайцы отмечают лунный новый год, что дарят, что едят, как называется Дед Мороз в Китае?

Новый год в Китае – это любимый и семейный праздник всего азиатского сообщества. Дата его празднования отличается от привычного европейцам 1 января. Начало нового года по китайскому календарю отсчитывается по фазам луны.

Когда в Китае Новый год?

Новый 2024 год в Китае начнется 10 февраля. А в 2023 году китайцы отмечали Праздник весны 22 января.

© Фото: соцсети посольства КНР в России

Отмечают ли 1 января в Китае?

Традиционный Новый год в Китае отличается от европейского торжества. Тем не менее, привычный для Европы праздник тоже отмечается в Китае, правда, не с таким размахом.

В это время азиатские торговые центры украшают елками и новогодними атрибутами. Но день 1 января в Китае ничем не отличается от обычных дней. Да и 31 декабря в Поднебесной не принято устраивать шумные застолья и массовые гуляния.

© Фото: соцсети посольства КНР в России

Традиции Китайского Нового года

Согласно древней легенде, каждый год города и селения Китая посещает мифическое существо Нянь.

Раньше он забирал запасы еды, крал детей и нападал на взрослых. Но однажды стало известно, что Нянь боится красного цвета и шума. С тех пор праздновать Новый год в Китае принято с большим размахом, обязательно шумно, собирая за столом всех родных и близких, с фейерверками, и облачаясь в красную одежду.

По этой же причине в Китае принято украшать накануне Нового года свой дом красными фонариками.

Спустя много веков китайский народ продолжает отдавать дань древней легенде, но теперь Нянь символизирует депрессию и уныние, а шумное празднование Нового года означает радость и счастье. Таким образом, жители Поднебесной радуются и ценят то, что им дана жизнь

© Фото: pexels.com, HONG SON

Чуньцзе - Праздник весны

Новый год в Китае еще называют Лунным, так как его отсчет идет по фазам Луны. Также можно услышать и другое название – Праздник весны или Чуньцзе.

Чуньцзе – особенно любимый праздник в Китае. Он считается семейным, и, независимо от того, где человек находится, он должен приехать к семье на празднование Нового года. В это время весь транспорт Китая работает с перегрузками, так как все торопятся вернуться в родные края. В народе это явление называют "весенней миграцией".

© Фото: pexels.com, RDNE Stock project

Сколько отдыхают в Китае на Новый год?

Новогодние каникулы в Китае в 2024 году начинаются с 10 февраля и заканчиваются 17 февраля. При этом рабочими днями остаются два воскресенья – 4 и 18 февраля.

Но обычно многие компании продлевают выходные, и вся страна погружается в празднование Нового года еще на 1-2 недели.

Из-за проблем с транспортом власти Китая рекомендуют жителям страны брать выходной накануне праздника – 9 февраля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как называется Дед Мороз в Китае?

Китайский Дед Мороз – существует ли? Да, в Китае тоже есть свой Дед Мороз, его зовут Шань Дань Лаожен. Он считается одним из самых загадочных новогодних волшебников.

Шань Дань Лаожен одет в красный халат, носит причудливый головной убор, в руках у него массивный посох, передвигается он на ослике.

Особой отличительной чертой китайского Деда Мороза можно назвать белую бороду, которая спускается до самого пола.

По легенде он владеет кунг-фу и с легкостью справится со злыми духами или грабителями.

Традиционный подарок от Шань Дань Лаожен – это "лайси" – украшенный конверт с денежным подношением.

© Фото: Вера Ромашкина

Что едят в Китае на новый год?

Для новогоднего застолья жители Китая стараются приготовить множество традиционных блюд.

Чаще всего на праздничном столе можно увидеть рыбу и пельмени дзяодзы.

Также обязательно должны присутствовать рисовые блинчики, которые фаршируют всевозможными начинками – мясо, рыба, морепродукты... Их обжаривают до золотистого цвета, чтобы они были похожи на слитки золота.

Кроме этого, готовят домашнюю выпечку, которая обычно символизирует солнце и приход весны.

© Фото: соцсети посольства КНР в России