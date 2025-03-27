Визит главы РФПИ в США завершился

Кирилл Дмитриев завершил свою поездку в США. Глава РФПИ поблагодарил соцсеть X за верификацию своего аккаунта.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х объявил о завершении своей поездки в Соединенные Штаты.
Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил благодарность американской стороне за конструктивный визит.
Помимо этого, Дмитриев поблагодарил социальную сеть Х за верификацию своего аккаунта.
Напомним, глава РФПИ последние несколько дней по поручению Владимира Путина находился в Вашингтоне, где провел переговоры с чиновниками администрации Дональда Трампа.
Спецпредставитель заявил, что на встречах разговор шел о восстановлении двусторонних отношений и экономического сотрудничества, а также возобновлении прямого авиасообщения.