Вестник Кавказа

Визит главы РФПИ в США завершился

Визит главы РФПИ в США завершился
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кирилл Дмитриев завершил свою поездку в США. Глава РФПИ поблагодарил соцсеть X за верификацию своего аккаунта.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х объявил о завершении своей поездки в Соединенные Штаты.

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил благодарность американской стороне за конструктивный визит.

Помимо этого, Дмитриев поблагодарил социальную сеть Х за верификацию своего аккаунта.

Напомним, глава РФПИ последние несколько дней по поручению Владимира Путина находился в Вашингтоне, где провел переговоры с чиновниками администрации Дональда Трампа.

Спецпредставитель заявил, что на встречах разговор шел о восстановлении двусторонних отношений и экономического сотрудничества, а также возобновлении прямого авиасообщения.

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