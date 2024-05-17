Иран реанимирует нефтегазовые проекты в Персидском заливе

Как рассказали в иранской нефтегазовой госкомпании NIOC, в скором времени новый подрядчик-буровик проведет первую за 6 лет разведку на шельфе Персидского залива. Тегеран делает ставку на рост добычи нефти и газа, в том числе через запуск новых, пока еще не открытых морских месторождений.

Директор государственной нефтегазовой компании Ирана NIOC по разведочным работам Мохеддин Джафари анонсировал разморозку нефтегазовой разведки на принадлежащей ИРИ шельфовой части Персидского залива. Поиски нефти и газа подрядчиками NIOC начнутся в ближайшее время.

Джафари напомнил, что NIOC была вынуждена свернуть разведку нефтегазовых месторождений в заливе из-за того, что после выхода США из ядерной сделки и введения новых антииранских санкций Иран столкнулся с трудностями в развитии промышленной инфраструктуры. В 2019 году NIOC попросту исчерпала запас имевшихся в ее распоряжении шельфовых буровых платформ.

В прошлом году NIOC провела тендер и нашла нового подрядчика-буровика, который в течение года будет искать новые месторождения в крайних точках иранского шельфа Персидского залива.

Директор NIOC по разведке обратил внимание, что уже полгода по поручению правительства его подразделение активизировало все направления работы, включая усовершенствование разведочных технологий и подготовку практических работ нового подрядчика. В том числе ему поставлено задание о системном анализе нефтегазовой разведки в Иране за предыдущие три десятилетия.

Мохеддин Джафари пояснил, что команда президента Масуда Пезешкиана нацелена на увеличение числа коммерческой добычи нефти и газа в Иране, в том числе путем разработки новых месторождений и наращивание количества буровых, пишет Mehr.