Иран реанимирует нефтегазовые проекты в Персидском заливе

Директор государственной нефтегазовой компании Ирана NIOC по разведочным работам Мохеддин Джафари анонсировал разморозку нефтегазовой разведки на принадлежащей ИРИ шельфовой части Персидского залива. Поиски нефти и газа подрядчиками NIOC начнутся в ближайшее время.
Джафари напомнил, что NIOC была вынуждена свернуть разведку нефтегазовых месторождений в заливе из-за того, что после выхода США из ядерной сделки и введения новых антииранских санкций Иран столкнулся с трудностями в развитии промышленной инфраструктуры. В 2019 году NIOC попросту исчерпала запас имевшихся в ее распоряжении шельфовых буровых платформ.
В прошлом году NIOC провела тендер и нашла нового подрядчика-буровика, который в течение года будет искать новые месторождения в крайних точках иранского шельфа Персидского залива.
Директор NIOC по разведке обратил внимание, что уже полгода по поручению правительства его подразделение активизировало все направления работы, включая усовершенствование разведочных технологий и подготовку практических работ нового подрядчика. В том числе ему поставлено задание о системном анализе нефтегазовой разведки в Иране за предыдущие три десятилетия.
Мохеддин Джафари пояснил, что команда президента Масуда Пезешкиана нацелена на увеличение числа коммерческой добычи нефти и газа в Иране, в том числе путем разработки новых месторождений и наращивание количества буровых, пишет Mehr.