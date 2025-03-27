Меморандум по Зеленому энергокоридору подписан в Баку

Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария заключили Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках Зеленого энергокоридора – церемония прошла в Баку.

Сегодня в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках Зеленого энергокоридора, его заключили Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария. Подробности сообщил глава Минэнерго АР Парвиз Шахбазов.

"Подписав этот документ, мы заявляем о начале создания еще одного "зеленого" энергокоридора, источником которого является Азербайджан"

– Шахбазов

Министр заявил, что в основе будущего успеха этой инициативы лежит мощный потенциал "зеленой" энергии Азербайджана, а также масштабные проекты, наработанный опыт в развитии инфраструктуры для поставок энергии и совместные усилия всех участников.

Замглавы Минэкономики Грузии Вахтанг Цинцадзе отметил, что меморандум ляжет в основу более тесного сотрудничества в области трансграничной электроэнергетической инфраструктуры.

"Работая вместе, мы делаем значительные шаги в улучшении энергетической безопасности, увеличении использования возобновляемых источников энергии и создании более чистого и устойчивого будущего для будущих поколений"

– Цинцадзе

О решающем значении трансграничных электроэнергетических соединений поведал глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар. Он обратил внимание, что они важны как технически и экономически, так и стратегически.

"Эта инициатива принесет нашему региону ряд стратегических преимуществ – от улучшенной энергетической безопасности до лучшего использования инфраструктуры, от экономических выгод до большей устойчивости"

– Байрактар

Турецкий министр пояснил, что участники сейчас находятся в самом начале долгого пути, так как далее предстоит решать вопросы реализации, гармонизации законодательства и синхронизации рынков.

Глава энергетического ведомства Болгарии Жечо Станков обратил внимание на то, что трансформация энергетики представляет собой составную часть экономической трансформации, в ходе которой возникает потребность в "чистых" источниках энергии, которые при этом были бы доступны и надежны.

"Это общие вызовы, но нам нужно найти индивидуальные решения, основанные на прочном и доверительном сотрудничестве и партнерстве. И с подписанием Меморандума сегодня мы делаем большой шаг в этом направлении"

– Жечо Станков

Стоит отметить, что меморандум посвящен сотрудничеству между четырьмя странами при разработке совместных инвестпроектов, развитим электроэнергетической инфраструктуры и интеграции в систему ENTSO-E, которая позволит нарастить потенциал передачи и торговли "зеленой" энергией.