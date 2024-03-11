С Масленицей 2025: красивые открытки и поздравления

Праздник Масленица 2025 уже близко! Представляем оригинальные открытки и поздравления с Масленицей. Расскажем, когда, какого числа начинается Масленица в 2025 году, в чем суть и чему посвящен праздник.

Масленица – это один из самых любимых праздников россиян, который вдобавок длится целую неделю. Она приходится на конец зимы и начало весны – на Масленичной неделе люди провожают холодную ненастную зиму, прощаются со снегом и морозами, и призывают весну, которая приносит с собой новую жизнь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Масленица в 2025 году?

Дата Масленицы меняется каждый год и зависит от того, какого числа Пасха.

Масленица начинается за восемь недель перед Пасхой, в понедельник, и длится по воскресенье, которое называется Прощеным.

Чтобы узнать дату начала Масленицы, надо отнять от дня Пасхи 56 дней. Пасха в 2025 году празднуется 20 апреля. Значит, первый день Масленицы 2025 – 24 февраля, последний – 2 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После Прощеного воскресенья наступает Чистый понедельник, который знаменует начало Великого поста – он длится 40 дней, до самой Пасхи.

Поздравления с Масленицей

Поздравить родных и близких с веселым праздником Масленицы можно в стихах, а можно и в прозе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Масленица – жди гостей,

Накрывай-ка стол скорей!

Блин горячий, вкусный чай, –

Веселей весну встречай!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С масленицей поздравляю,

Вкусных блинчиков желаю!

Блин с вареньем, со сгущенкой,

С маслом, сельдью и печенкой!

Хочешь с медом, хошь – с икрой,

Масленица – пир горой!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравляю с началом Масленицы! Желаю хорошенько повеселиться, блинами насытиться, на морозце нагуляться, на санках да с горок накататься, на столб взобраться, на карусели покрутиться, главное, вниз не свалиться! Зиму проводим, весну встретим, как неделя пройдет – не заметим!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с Масленицей

Чтобы поздравить с Масленицей, можно послать друзьям и знакомым не просто текст, а яркую радостную открытку, на которой будут запечатлены основные символы и традиции Масленицы. Конечно, это блины с самыми разнообразными начинками, чучело Масленицы, ярмарки и народные забавы, например, залезание на деревянный шест.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем суть праздника Масленица?

Масленица – изначально языческий праздник, однако в главном он перекликается с православием. Масленица означает завершение зимы, которая осмыслялась как смерть, и приход весны, которая являлась жизнью. Таким образом, в Масленицу жизнь торжествовала над смертью. Таков же и смысл праздника Пасхи – Воскресения Христова: победа жизни над смертью, истины над грехом и света над тьмой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"