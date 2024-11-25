Росатом установит корпус реактора первой АЭС в Египте в конце 2025 года

В ноябре начнутся работы по установке корпуса атомного реактора на строящейся в Египте "Эль-Дабаа". В Росатоме предстоящее событие назвали "рождением ядерного объекта".

В Ростатоме рассказали о планах по установке корпуса ядерного реактора на первой атомной электростанции "Эль-Дабаа", которая строится госкорпорацией в Египте.

"Нас ждет очень волнующее событие, фактически это рождение атомного объекта - это установка на первом блоке корпуса реактора в проектном положении… Думаю, что в ноябре, ко Дню работников египетской атомной промышленности, мы эту очень важную и значимую (процедуру начнем)"

– гендиректор Росатома Алексей Лихачев

Возведение всех четырех блоков египетской АЭС идет в соответствии с планом, добавил он.

АЭС в Египте появится на побережье Средиземного моря. Россия будет заниматься как строительством объекта, так и последующей поставкой ядерного топлива на станцию.