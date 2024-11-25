Три АЭС должны быть построены в Казахстане – Токаев

Президент Казахстана заявил, что в республике необходимо построить три атомных электростанции. Будет сформирован атомный кластер.

В Казахстане должны быть построены три АЭС, они сформируют атомный кластер, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

"Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению задачи по самообеспечения электроэнергией"

– Токаев

Первая атомная станция появится в республике на озере Балхаш у села Улькен Алматинской области. Место строительства второй АЭС пока не определено.

"Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль... Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер"

– Токаев

Президент Казахстана объявил также, что в республике будет создано Агентство по ядерной энергетике при Президенте РК.