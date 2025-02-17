Вестник Кавказа

Казахстан определится со строителем АЭС до июля 2025 года

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Астана готова до 1 июля 2025 года назвать "счастливчика", которому предстоит строить АЭС в Казахстане. Свои услуги предлагают компании из Китая, Кореи, Франции и России.

Казахстан до 1 июля 2025 года решит вопрос о выборе организации или консорциума для создания АЭС на территории страны, поведал глава Минэнерго Казахстана республики. 

Астана планирует до ноября заключить все необходимые соглашения и контракты, которые запустят процесс строительства объекта. 

В Казахстане уже определились с локацией для объекта энергетики. Это Жамбылский район Алматинской области. 

Отметим, что сразу несколько крупных компаний из Кореи, Китая и Франции являются претендентами на строительство энергетического объекта. Предложение о совместной работе также поступало от российского "Росатома".

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