Казахстан определится со строителем АЭС до июля 2025 года

Астана готова до 1 июля 2025 года назвать "счастливчика", которому предстоит строить АЭС в Казахстане. Свои услуги предлагают компании из Китая, Кореи, Франции и России.

Казахстан до 1 июля 2025 года решит вопрос о выборе организации или консорциума для создания АЭС на территории страны, поведал глава Минэнерго Казахстана республики.

Астана планирует до ноября заключить все необходимые соглашения и контракты, которые запустят процесс строительства объекта.

В Казахстане уже определились с локацией для объекта энергетики. Это Жамбылский район Алматинской области.

Отметим, что сразу несколько крупных компаний из Кореи, Китая и Франции являются претендентами на строительство энергетического объекта. Предложение о совместной работе также поступало от российского "Росатома".