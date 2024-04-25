Грузия приватизировала больше имущества, чем планировала

Грузия продолжает практику продажи госимущества в частные руки для пополнения бюджета и сокращения расходов. В январе-марте республика рассталась со 133 зданиями. Доходы от приватизации превысили план Минэкономики.

Замглавы Минэкономики Грузии Нино Энукидзе рассказала сегодня о чрезмерных темпах приватизации государственного имущества: согласно статистике за стартовый квартал этого года, частники приобрели госсобственность на $16,2 млн, в то время как министерство намеревалось продать недвижимость на $15,98 млн.

Разницу в $220 тыс Энукидзе оценила как перевыполнение плановых показателей приватизационных процедур на 1%. Замминистра подчеркнула, что ведомство рассматривает как успех такой результат по привлечению частных финансов в бюджет республики за счет продажи госимущества.

Энукидзе уточнила, что за эти $16,2 млн государство продало 133 здания. При этом другой показатель – 200 приватизационных аукционов – показывает, что примерно каждое третья выставляемая на торги госсобственность не находит покупателей. Тем не менее, такие продажи внушают Минэкономики позитив.

"Это дает нам надежду, что процесс приватизации будет активно продолжаться и в следующих кварталах, что позволит нам снова внести средства в бюджет и перевыполнить план"

– Нино Энукидзе

Напомним, что в прошлом году за счет приватизации грузинский бюджет был пополнен на $86 млн. Из организованных в течение года 1436 аукционов всего 42% - 603 аукциона – завершились продажей госимущества.

Грузия в настоящее время продает частникам заводы, склады, фермы, больницы, спортзалы и отели. Эта практика помогает экономить на содержании государственных объектов и увеличивать доходную часть бюджета.