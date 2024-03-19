Кизлярский коньячный завод будет приватизирован

Кизлярский коньячный завод, ныне находящийся в государственной собственности, планируется передать в частные руки. Предприятие вошло в план приватизации на ближайшие два года.

Кизлярский коньячный завод в Дагестане будет приватизирован, согласно распоряжению правительства РФ.

"Дополнить подраздел "производство напитков" перечня акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируются к приватизации в 2024-2026 годах... позицией следующего содержания: "Кизлярский коньячный завод..."

– документ

Знаменитый Кизлярский коньячный завод существует с 1885 года, она находится в Республике Дагестан и на 100% является - федеральной собственностью. На заводе производятся крепкие спиртные напитки, такие как коньяки разной выдержки, бренди, водки, в том числе виноградная "Кизлярку".