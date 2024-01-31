Кизлярский коньячный завод начнет инвестировать в себя

Кизлярский коньячный завод в Дагестане запланировал значительные инвестиции в свое развитие в ближайшие три года. Сумма в 1,5 млрд рублей будет направлена на замену оборудования для переработки винограда в рамках программы по реинвестированию налогового вычета. Этот шаг позволит заводу улучшить качество производимой продукции и повысить его конкурентоспособность на рынке.
«В этом году было заключено инвестиционное соглашение с Минэкономразвития России о развитии виноградарства и виноделия сроком на три года. Нашим предприятием планируется получение и реинвестирование в основные средства в 2024—2026 годах 1,5 миллиарда рублей»
– генеральный директор завода Евгений Дружинин.
Программа реинвестирования налогового вычета
По его словам, программа по реинвестированию налогового вычета позволяет предприятиям вкладывать часть полученных налоговых льгот обратно в свое развитие.
Дружинин отметил, что для завода это означает, что благодаря этой программе предприятие сможет обновить устаревшее оборудование, повысить производственные мощности и стать еще более конкурентоспособным на рынке алкогольной продукции.
Замена оборудования
Также запланирована полная замена оборудования для переработки винограда. Новое современное оборудование позволит улучшить качество коньячной продукции, повысить производительность и эффективность производственных процессов.
«Мы заменим все технологическое оборудование по переработке винограда. Также увеличим емкости для хранения материалов. Все это, мы рассчитываем, положительно скажется на объемах производства»
– генеральный директор завода Евгений Дружинин.
Цель модернизации не только оптимизировать работу предприятия, но и улучшить экономическое состояние региона и отрасли в целом.