Коньяки Дагестана отправятся покорять Китай

В этом году дагестанский коньяк намерен покорить китайский рынок. Алкогольная продукция Дагестана может появиться в магазинах КНР.

Дагестанский коньяк намерен в этом году выйти на новый уровень – продукция Кизлярского коньячного завода может порадовать китайского потребителя.

Как сообщил представитель предприятия, такие планы на 2024 год обозначил завод по производству алкогольных напитков. Всего в этом году планируется нарастить объемы выпуска напитков до 1,1 млн декалитров.

Стоит добавить, что на сегодняшний день дагестанские коньяки пользуются спросом в Казахстане, Беларуси и ряде других государств.

Ранее кизлярский коньяк обзавелся собственным бутиком в Москве. Руководство завода намерено расшириться и открыть свои магазины в других городах России.