Вестник Кавказа

Иорданская газета рассказала о минной проблеме Азербайджана

Иорданская газета рассказала о минной проблеме Азербайджана
В крупнейшей иорданской газете Jordan Daily сегодня вышла статья министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова "Залечивание ран агрессии Армении против Азербайджана: борьба с минной угрозой".

Сегодня, 5 апреля, в Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, на страницах крупнейшей иорданской газеты Jordan Daily со ссылкой на специальный выпуск журнала министерства иностранных дел Азербайджана "Мир дипломатии" вышла статья глвы азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуна Байрамова "Залечивание ран агрессии Армении против Азербайджана: борьба с минной угрозой" .

Большая аналитическая статья дипломата рассказывает о минном терроризме, развязанном Арменией против Азербайджана и уже приведшем к гибели 3400 человек. Также глава азербайджанского МИДа рассказывает в ней о трудностях, с которыми сталкиваются бывшие вынужденные переселенцы при возвращении в свои дома из-за загрязнения территорий страны минами и освещает другие подобные вопросы, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Джейхун Байрамов информирует, что под международным давлением страна-оккупант представила Азербайджану лишь весьма приблизительные карты минных полей, точность которых не превышает 25% и охватывают они не все районы, в которых продолжают греметь взрывы.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что свыше 90% работ по разминированию в стране финансируется властями страны, тогда как важно усилить международную поддержку этих работ в целях поддержки мира, прав человека и безопасной жизни.

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