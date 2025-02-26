Правительство Аджарии в Грузии возглавит Сулхан Тамазашвили

Главой правительства Аджарии может стать Сулхан Тамазашвили, ранее работавший в МВД Грузии. На посту он сменит Торнике Рижвадзе, ушедшего в отставку.

Новым главой правительства Аджарии станет Сулхан Тамазашвили. Его кандидатуру представил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

"Сегодня вместе с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе представил в Высший Совет кандидатуру г-на Сулхана Тамазашвили для подтверждения позиции Председателя Правительства Аджарской Автономной Республики"

- Михаил Кавелашвили

Утром 4 апреля Торнике Рижвадзе, который занимал пост главы правительства Аджарии в течении 7 лет, ушел в отставку.

Теперь для того, чтобы Сухан Тамазашвили вступил в должность, его должен утвердить Верховный совет Аджарии. Перед этим он должен представить новый состав правительства автономии.

Кто такой Сулхан Тамазашвили?

Сулхан Тамазашвили родился и вырос в Аджарии. Он работал в структуре МВД Грузии. В разное время он руководил полицией в различных регионах страны и был главой районного отделения полиции Ваке-Сабуртало в Тбилиси.