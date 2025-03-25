Вестник Кавказа

Трамп сообщил о визите Нетаньяху на следующей неделе

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Президент США Трамп анонсировал визит главы Израиля Нетаньяху. Стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Лидер США Дональд Трамп сообщил о возможном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ближайшее время. Как отметил Трамп, глава Израиля сможет посетить США в "не столь отдаленном будущем, может быть, на следующей неделе". 

Как передают американские СМИ, президент США также провел разговор с Нетаньяху на борту Air Force One. 

Сообщается, что главной темой обсуждения в рамках предстоящего визита Нетаньяху станет нормализация на Ближнем Востоке. 

Напомним, что Израиль активизировал боевые действия в регионе. Армия еврейского государства проводит сухопутную операцию в южной части Газы, а также атакует с воздуха территорию Сирии.

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