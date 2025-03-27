Создавать энергокоридор на Каспии будут на средства АБР и АБИИ

Стал известен объем средств, выделенных банками на создание "Каспийского "зеленого" энергетического коридора" между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Два банка, участника подписания Меморандума о взаимопонимании по "Каспийскому "зеленому" энергетическому коридору" - Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) - выделили $2 млн на первый этап проекта, сообщил сегодня на пресс-конференции в Баку министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Мы реализуем проект по развитию "зеленой" линии электропередачи между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Сегодня для финансирования этого проекта АБР и АБИИ выделили $2 млн - мы подписали документ об этом решении - три страны, два банка"

- Парвиз Шахбазов

Межправительственное соглашение о создании Зеленого коридора на Каспии было подписано во время COP29, добавил министр, сообщает Trend.

Напомним, сегодня в Баку в рамках заседаний Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергетике был заключен "Меморандум о взаимопонимании", который подписали представители министерств энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Также документ подписали представители АБР и АБИИ.