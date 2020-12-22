Хоккеист Овечкин повторил "вечный" рекорд Гретцки в НХЛ

Александр Овечкин забросил две шайбы в матче в НХЛ. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 894 шайбы. Команда Овечкина победила соперника в матче со счетом 5:3.

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Чикаго Блэкхокс".

Дубль нападающего в ворота американской команды позволил ему повторить рекорд прославленного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, на счету Овечкина, как и у Гретцки, 894 гола. Они делят первую строчку в списке лучших снайперов. Причем россиянину на это потребовалось на один матч меньше – 1486.

Сам Гретцки, который присутствовал на игре, после нее зашел в раздевалку и поздравил нападающего. Теперь для того, чтобы побить рекорд канадца, Овечкину достаточно забросить одну шайбу.

Стоит добавить, что две шайбы Овечкина помогли "Вашингтону" одолеть "Чикаго" со счетом 5:3.