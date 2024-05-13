Есть ли будущее у азербайджанского хоккея?

Сергей Заседа

Министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил присоединиться к Континентальной хоккейной лиге. Расскажем, каковы перспективы хоккея в Азербайджане.

В своем телеграм-канале Дегтярев написал:

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что Россия придает большое значение развитию многоплановых и дружеских отношений с Азербайджаном. А в основе – принцип равенства, учет интересов друг друга. И это объединяет наши народы на протяжении веков. Предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге. У лиги очень обширная география и она готова расширяться.

Тема создания в Азербайджане хоккейного клуба и возможное его участие в КХЛ поднимается далеко не первый раз. Всплеск медийной активности относительно перспектив популярной игры всякий раз совпадает со встречами азербайджанских и российских спортивных чиновников.

Последний раз такая активность фиксировалась в 2019 году, когда Баку приезжал Вячеслав Фетисов, который обсудил с тогдашним министром Рагимовым вопрос развития хоккея в Азербайджане. Спустя непродолжительное время великий Александр Овечкин на пресс-конференции в Москве заявил, что намерен помогать южным соседям в развитии этого вида спорта. Но потом грянула пандемия и процесс затормозился. Как оказалось, до новой поездки министра спорта РФ.

Между тем, уже 32 года прошло с момента создания Федерации хоккея Азербайджана. Она присоединилась к Международной федерации хоккея с шайбой 6 мая 1992 года, вскоре после распада Советского Союза, но так и не смогла в трудных политических и экономических условиях тех лет создать национальный чемпионат и стать полноправным участником мировых хоккейных соревнований.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо прочего крайне остро стояла проблема льда. В итоге процесс развития хоккея застопорился на долгие годы, хотя и тогда были и сейчас есть энтузиасты, заинтересованные в реализации проекта. Без государственной поддержки сдвинуть дело с мертвой точки нереально. В этом плане уже сделано большое дело: в 2023 году был открыт ледовый каток в спортивном комплексе имени Гейдара Алиева. Но это пока только первый шаг.

Чего не хватает Азербайджану для развития хоккея?

Очень многого – прежде всего, экономической и управленческой проработки проекта. Когда в Узбекистане создавалась команда "Хумо" была выстроена стратегическая модель развития клуба – от заявки в ВХЛ до будущего перехода в Континентальную хоккейную лигу. Но случилась пандемия, изменились финансовые условия и, как результат, команда с 2022 года играет в казахстанской Pro Hokei Ligasy. А ведь у "Хумо" была отличная ледовая арена, финансовая поддержка и "кредитная история" - еще в советское время в первой лиге пошумел "Бинокор" (Ташкент).

У потенциального клуба КХЛ из Азербайджана всего этого нет пока и в проекте. Конечно, возможен условный вариант китайского "Куньлунь", где почти все игроки это канадцы из низших лиг, российские ветераны и два-три китайца. Причем сам клуб базируется в Мытищах. Но китайский проект создавался под подготовку сборной Китая к Олимпийским играм. Другой вопрос, что со временем приоритеты проекта изменились. У Азербайджана таких амбиций в зимних видах спорта пока нет.

Другой пример – Турция, где постепенно развивают хоккей, теперь уже с участием женских и юношеских команд. Но это путь с непонятным сроком реализации планов. За 40 лет турецкие хоккеисты перестали проигрывать с двухзначным счетом, но до больших побед явно не доросли.

В одном из интервью исполняющий обязанности президента Федерации хоккея Азербайджана Валерий Ларюков справедливо заметил:

Есть два основных пути: либо создать мощный клуб, при котором могут играть детские и юношеские команды, либо открыть несколько хоккейных школ по всей стране, в которых развиваются юные хоккеисты

По какому пути пойдет Азербайджан предсказать сложно, слишком много объективных и субъективных факторов могут повлиять на этот выбор. Главное – создать прочную базу развития.