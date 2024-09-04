Вестник Кавказа

Уловки Еревана в мирном процессе. Выборы в Азербайджане. Азербайджан и Россия в науке

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором института философии и социологии НАНА Ильхамом Мамедзаде новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

 

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с директором института философии и социологии НАНА Ильхамом Мамедзаде по видеосвязи переход Азербайджана в новую историческую эпоху, препятствия на пути подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, сотрудничество России и Азербайджана в сфере науки и образования.

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