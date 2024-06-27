Вестник Кавказа

Пашинян идет по пути Саакашвили. Азербайджан ждет от Армении серьезности

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с политическим аналитиком Игорем Коротченко новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

 

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с генеральным директором Каспийского института стратегических исследований (Россия), главным редактором журнала "Национальная оборона", политическим аналитиком Игорем Коротченко отношения России и Армении, перспективы подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также значение выборов в Грузии для всех стран кавказского региона.

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